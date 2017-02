Vd Brom kiest voor Friday: "Speelminuten doen wonderen"

15:06 – Voor het eerst sinds oktober vorig jaar begint Fred Friday zaterdag in de basis bij AZ. De aanvaller verschijnt aan de aftrap in de thuiswedstrijd tegen PSV omdat Wout Weghorst ontbreekt vanwege een schorsing.



"Dat weet Fred al een week en je ziet duidelijk wat dat met zijn zelfvertrouwen doet", zegt coach John van den Brom op AZ.nl. "Natuurlijk is het niet makkelijk voor hem dat hij tot nu toe nog geen basisspeler is. Maar hij ziet ook dat Wout het goed gedaan heeft; op Vitesse - AZ na dan, want toen heb ik hem gewisseld. Voor Fred was dat alvast een mooie kans om drie kwartier te spelen. Fred heeft goed getraind en heeft een lach op zijn gezicht. Geloof me: speelminuten doen wonderen. Fred weet wat er van hem verwacht wordt. Hij is er klaar voor en kan het tegen PSV laten zien."



Mats Seuntjens viel vorige week tegen Vitesse geblesseerd uit, maar kan tegen PSV weer spelen. Ron Vlaar en nieuwkomer Jonas Svensson ontbreken wel bij AZ. Van den Brom liet donderdag al weten dat Tim Krul, die deze week werd gehuurd van Newcastle United na een half jaar reserve te zijn geweest bij Ajax, meteen onder de lat staat tegen de landskampioen.



Eerder dit seizoen verloor AZ in Eindhoven met 1-0 van PSV. "We hebben toen vanuit een nipte organisatie gespeeld, maar wij hebben zeker ook kansen gehad", weet Van den Brom nog. "Ten opzichte van toen is PSV anders gaan spelen: ze zijn van een 4-3-3-systeem overgestapt naar 4-4-2, met meer roulatie op het middenveld."