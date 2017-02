Hyballa eist scherpte, Go Ahead Eagles mist zestal

15:27 – NEC-coach Peter Hyballa eist scherpte tegen Go Ahead Eagles. De Nijmeegse club hoopt zich zaterdag in de eigen Goffert tegen de hekkensluiter te herstellen van de 4-0 nederlaag van afgelopen weekend op bezoek bij Feyenoord.



"We moeten heel scherp blijven tegen Go Ahead Eagles. Feyenoord was duidelijk een maatje te groot, maar we mogen daarna niet de mentaliteit 'dat het kan gebeuren' blijven houden", stelt Hyballa op de clubwebsite. "Natuurlijk was Feyenoord beter, maar we hebben ook gewoon dingen niet goed gedaan in Rotterdam. Als we die winnaarsmentaliteit ontberen, waarbij we constant dat soort zaken willen verbeteren, zijn we heel kwetsbaar omdat het dan allemaal even te laks wordt. Daarom ben ik blij dat we een behoorlijk grote selectie hebben met veel concurrentie, want een basisopstelling mag zich niet te veilig wanen. We trainen daarom vaak met verschillende opstellingen, zodat iedereen honderd procent scherp blijft en een echte winnaarsmentaliteit moet behouden."



Hyballa ziet NEC niet als uitgesproken favoriet tegen Go Ahead. "Dat team scoort weliswaar niet zo heel veel, maar toch is hun aanval het punt waar wij voor moeten waken. Met spelers als Antonia en Manu kunnen ze voorin razendsnel counteren, dus wij kunnen niet volle bak op de aanval spelen. We zullen zorgvuldig moeten zijn in balbezit om niet tegen een zeperd aan te lopen. We hebben daarom meerdere opties getraind afgelopen week. Zelf ben ik er wel over uit wie waar gaat spelen, maar de spelers krijgen dat pas voor de wedstrijd te horen", besluit Hyballa, die niet kan beschikken over de geblesseerden Reagy Ofosu en Fabian Gmeiner.

De Koning: "NEC heeft voorin veel snelheid"

Go Ahead Eagles-trainer Hans de Koning waakt voor de voorhoede van NEC. "Ze hebben een sterke ploeg, met veel snelheid voorop", vertelt de oefenmeester op de website van de promovendus. "Ze hebben zich na vorig seizoen goed doorontwikkeld en goed door geselecteerd. Maar uiteraard is er ook uit tegen dit soort tegenstanders iets te halen voor ons. Dat zag je bijvoorbeeld vlak voor de winterstop, toen we uit in Groningen een punt pakten."Darren Maatsen en Rochdi Achenteh staan allebei wegens een schorsing niet tot de beschikking van De Koning. Tom Daemen, Lars Lambooij, Chris David en Sébastien Locigno ontbreken vanwege een blessure bij de ploeg uit Deventer.