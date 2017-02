Griek helpt HSV, maar doet eigenlijke werkgever pijn

22:23 – Na nederlagen tegen VfL Wolfsburg (1-0) en Ingolstadt (4-1) heeft Hamburger SV vrijdagavond haar eerste Bundesliga-punten gepakt na de winterstop. Die Rothosen scoorden een driepunter tegen Bayer Leverkusen, dat in het eigen Volksparkstadion met minimale cijfers verslagen werd: 1-0.



In een zeer stugge wedstrijd kroonde Kyriakos Papadopoulos (foto) zich tot matchwinner namens de thuisploeg uit Hamburg. Een kwartiertje voor tijd knikte de Griekse verdediger, deze winter overgekomen van RB Leipzig en uitgerekend huurling van Leverkusen, de 1-0 tegen de touwen na een voorzet van Nicolai Müller. Het was een van de spaarzame momenten die tot opwinding leidden in Hamburg.



Opmerkelijk was dat Leverkusen niet één schot op doel wist te produceren. De uitploeg miste overigens Javier Hernandéz wegens een blessure. De kersverse aanwinst Leon Bailey, die van Racing Genk werd overgenomen, maakte vlak voor tijd zijn debuut.



HSV klimt dankzij de overwinning over nummer zeventien Ingolstadt heen, maar staat nog altijd op de zestiende plek. Aan het eind van de rit staat deze plaats voor het spelen van play-offs tegen degradatie.