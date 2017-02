Buitenland: jammerlijke rentree Payet, Anderlecht morst

22:39 – Dimitri Payet had zich waarschijnlijk een mooiere rentree bij Olympique Marseille voorgesteld. De balvirtuoos vierde vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Metz zijn terugkeer bij L'OM, maar ging met de equipe uit Zuid-Frankrijk met 1-0 ten onder in het Stade Saint Symphorien.



Payet kwam na 54 minuten spelen, bij een 0-0 stand, het veld in voor Bouna Sarr. De van West Ham United overgekomen international wilde maar wat graag het verschil maken in het uitduel met Metz, maar zag met lede ogen aan dat Yann Jouffre vlak voor tijd voor een 1-0 stand zorgde namens de thuisploeg. Bij Marseille, dat door de zeperd de nummer zes van de Ligue 1 blijft, bleef Karim Rekik negentig minuten lang op de bank.



Anderlecht

In België heeft Anderlecht verzuimd om de koploper van de Jupiler Pro League te worden. De topclub uit Brussel kwam op het Daknam van Lokeren niet verder dan de brilstand: 0-0. Daardoor blijft Club Brugge, dat hetzelfde puntenaantal maar nog een wedstrijd tegoed heeft, de koploper in het land van onze zuiderburen. De lijstaanvoerder treedt komende zondag in eigen huis aan tegen Sporting Charleroi.