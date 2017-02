Petrovic gelooft erin dat ADO nog vijf wedstrijden wint

22:52 – Met meerdere nieuwelingen in de basisopstelling hoopte ADO Den Haag vrijdagavond voor een mooi resultaat te kunnen zorgen tegen Vitesse, maar de club uit de Residentiestad liep tegen een vrij kansloze 0-2 nederlaag aan tegen de Arnhemmers. Coach Zeljko Petrovic baalt logischerwijs van de vierde verliespartij op rij.



Randy Wolters, Abdenasser El Khayati en Randy Wolters waren nieuwe gezichten in de basis van ADO, maar het mocht niet baten. "Ik vond ons de eerste 25 minuten wel goed spelen", zegt Petrovic tegen de NOS over het optreden van zijn team. "Het is gewoon doodzonde dat je de wedstrijd dan ineens weggeeft", doelt de trainer op de twee snelle goals van Vitesse-aanvallers Adnane Tighadouini en Ricky van Wolfswinkel.



"Na de 2-0 zag je wel dat Vitesse goede voetballers heeft. Ik vind het wel knap van ons dat we niet meer dan twee doelpunten tegen hebben gekregen. Ondanks de nederlaag vind ik dat wel positief", stelt Petrovic, die volgende week tegen degradatieconcurrent Go Ahead Eagles speelt met ADO. "Dat wordt een heel belangrijke wedstrijd, maar ik noem het nog geen finale. We moeten erin blijven geloven dat we nog minimaal vijf wedstrijden gaan winnen. Ik geloof daar in ieder geval in."