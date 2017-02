Fraser: "Hadden met 0-3, 0-4 of 0-5 kunnen winnen"

23:01 – Henk Fraser was vrijdagavond voor even terug bij ADO Den Haag, waar hij de vorige seizoenen nog de scepter zwaaide als hoofdcoach. Met zijn huidige club Vitesse boekte de trainer in het Kyocera Stadion alweer de zesde overwinning in negen duels. Door goals van Adnane Tighadouini en Ricky van Wolfswinkel werd het 0-2 in Den Haag.



Toch ging het niet vanzelf, vindt Fraser. "Ik vind dat we matig aan de wedstrijd begonnen, ADO had een overwicht", zegt de trainer van Vitesse voor de camera van de NOS. "Daarna kregen we wel meer grip. Het doelpunt van Adnane viel weliswaar gevoelsmatig vanuit het niets, maar die kwaliteiten hebben we nou wel eenmaal. Als we zorgen dat het team goed staat, hebben we spelers die een wedstrijd zomaar naar zich toe kunnen trekken."



"Na de goals zag je dat we de controle kregen. Het jammere is wel dat we te weinig zorgvuldig waren in de eindpass. Was dat wel zo geweest, dan win je hier met 0-3, 0-4, 0-5 of misschien wel met meer", vindt Fraser. "We maken stappen en ik zie groei, maar ik ben wel een beetje teleurstellend over het feit dat we niet meer gescoord hebben."



Door de winst in Den Haag is Vitesse, in ieder geval voor even, de nummer vijf van de Eredivisie. AZ (PSV-thuis) en FC Utrecht (sc Heerenveen-thuis) kunnen dit weekend nog wel weer over de Arnhemmers heen gaan.