Evra was dicht bij terugkeer: "Sprak al met Mourinho"

9:16 – Het had niet veel gescheeld of voormalig Juventus-vleugelverdediger Patrice Evra was teruggekeerd bij Manchester United, de club waar hij tussen 2006 en 2014 meer dan 270 wedstrijden speelde. De Fransman sprak zelfs al met Mourinho, maar er was één iemand die zijn overgang blokkeerde, zo meldt Evra in gesprek met Sky Italia.



"De naam van degene die dat was wil ik niet noemen. Toen ik merkte dat de club niets wilde doen, vroeg ik mijn zaakwaarnemer om naar andere teams te kijken", zo laat de 81-voudig Frans international weten.



Dat lukte kennelijk, want Evra staat inmiddels op de loonlijst van Olympique Marseille. "Ze gaven me een goed gevoel. We hadden slechts een dag nodig om de deal te sluiten. Ze behandelden me als een God en maakten duidelijk dat ze me nodig hadden." Olympique Marseille staat momenteel op de zesde plaats in de Franse Ligue 1.