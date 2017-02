Heerenveen verhuurt middenvelder Thern aan AIK Solna

11:31 – Simon Thern keert tijdelijk terug naar zijn vaderland. De middenvelder van sc Heerenveen, die dit seizoen onder trainer Jurgen Streppel op weinig speeltijd kon rekenen, wordt voor één jaar verhuurd aan het Zweedse AIK Solna, zo melden de Friezen via de officiële website.



Thern speelde dit seizoen slechts in vier Eredivisiewedstrijden mee. Door de winterse transfer van Martin Ødegaard naar de Friezen werd de situatie van Thern bepaald niet rooskleuriger. NEC zag hem als eventuele vervanger van Gregor Breinburg, maar omdat de middenvelder van de Nijmegenaren niet naar L.A. Galaxy verkaste bleef de concrete interesse achterwege. "We denken dat dit op dit moment de beste oplossing is om aan spelen toe te komen. Simon kende een goede beginperiode, maar na zijn blessure kwam hij niet of nauwelijks aan spelen toe omdat het team zich doorontwikkelde", aldus technisch manager Gerry Hamstra.



In Zweden is de transfermarkt nog open tot 31 maart, waardoor Thern na het sluiten van de Nederlandse window alsnog de stap kon maken. De nieuwe competitie begint in Zweden pas op 1 april. Na een jaar kijkt AIK Solna of het de middenvelder definitief overneemt. De Zweed wordt later vandaag gepresenteerd.