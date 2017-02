Swart adviseert Ziyech: "Gele kaart pakken"

12:21 – Ajacied Hakim Ziyech pakte dit seizoen tot dusver vier gele kaarten. Bij de volgende gele prent moet de Amsterdamse spelmaker dus verplicht één duel vanaf de tribune bekijken. Ajax gaat morgen op bezoek in Zuid-Limburg, bij Roda JC, treft volgende week Sparta in eigen huis en gaat daarna op bezoek in het Gelredome, bij Vitesse. Als Ajax-icoon Sjaak Swart in de schoenen van Ziyech stond wist hij het wel.



"Doen!", zo zegt Swart in gesprek met De Telegraaf. "Het wordt veel gedaan, maar Hakim moet er met niemand over praten, want dan komt er weer ellende van. Áls hij geel wil pakken, moet hij dat wel op een slimme manier doen. Shirtje trekken, of even armpje vasthouden. Geen zware overtreding, want stel je voor dat de scheids rood geeft..."



Swart voorziet in de thuiswedstrijd tegen Sparta minder problemen dan in het Gelredome tegen Vitesse: "Sparta-thuis win je normaal gesproken honderd procent, ook zonder Ziyech. En de uitwedstrijd bij Vitesse is toch een stukje zwaarder. Het voordeel van een schorsing in een op papier makkelijke wedstrijd is dat je daarna weer vier kaarten kunt krijgen zonder gevolgen", zo betoogt 'Mister Ajax'.