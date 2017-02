Falkenburg blijft vaag over toekomst: "We zien het wel"

13:46 – Erik Falkenburg had vorig seizoen een belangrijk aandeel in de handhaving van Willem II. De middenvelder scoorde onder andere twee keer in de allesbepalende play-offwedstrijd tegen NAC. Het contract van Falkenburg loopt aan het einde van dit seizoen af, maar waar zijn toekomst ligt blijft ongewis.



"Ik kijk niet graag ver vooruit leef van dag tot dag. Ik ben blij waar ik zit en geniet van de mensen hier. Ik heb al wel een goed gesprek met de trainer gehad, maar moet nog met technisch directeur Joris Mathijsen om de tafel. We zien het wel", zo zegt Falkenburg tegen de NOS.



"Ik hoop dat ik net zoals vorig seizoen belangrijk kan zijn voor Willem II." Met elf competitiegoals en vier doelpunten in de play-offs was Falkenburg dat destijds zeker voor de Tilburgers. Dit seizoen wil het nog niet zo vlotten: "Vergeet niet dat ik vorig seizoen de helft van de wedstrijden in de spits speelde. Vorig jaar ging alles vanzelf en heb ik ook goals gemaakt waar een beetje geluk bij zat. Dit seizoen heb ik ook veel pech gehad."



Willem II staat momenteel elfde in de Eredivisie, vijf punten boven de degradatiestreep. De 'Tricolores' krijgen dit weekend bezoek van Heracles Almelo, dat met één punt minder een plek lager staat.