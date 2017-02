Bosz beloont Eiting met plaats bij de wedstrijdselectie

15:03 – Carel Eiting kan zondag mogelijk zijn competitiedebuut maken bij Ajax. De middenvelder was vrijdag in de Jupiler League nog tweemaal trefzeker en reist nu mee naar Kerkrade voor het duel in de Eredivisie met Roda JC. Verder zijn er geen verassingen in de groep van Peter Bosz.



Eiting maakte afgelopen jaar al zijn debuut in het eerste van Ajax tijdens het bekerduel met Kozakken Boys. Mogelijk komt daar nu ook zijn Eredivisiedebuut bij. Matthijs de Ligt moet het duel met Roda aan zich voorbij laten gaan vanwege een bovenbeenblessure.



Verder is ook Bertrand Traoré nog niet inzetbaar vanwege de Afrika Cup. De huurling van Chelsea keert na de wedstrijd van Burkina Faso tegen Ghana van zaterdag terug naar Amsterdam. Aanwinst David Neres is er eveneens nog niet bij omdat hij met Brazilië Onder 20 in actie komt tijdens het Zuid-Amerikaanse kampioenschap in Ecuador.



Volledige selectie: André Onana, Diederik Boer, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sánchez, Daley Sinkgraven

Heiko Westermann, Nick Viergever, Jairo Riedewald, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, Carel Eiting, Amin Younes, Matteo Cassierra, Kasper Dolberg

en Justin Kluivert.