Chelsea troeft Arsenal af en slaat gat van twaalf punten

15:29 – Fans van Chelsea zullen de Londense binnenstad vanavond domineren. In een heuse stadsderby trok hun ploeg tegen Arsenal namelijk aan het langste eind: 3-1. Alonso, Hazard en Fàbregas zorgden voor de doelpunten voor de thuisploeg, Giroud kon namens Arsenal in de extra speeltijd nog wat terugdoen. Dat was echter louter voor de statistieken.



Na een gelijkopgaand begin, waarin Arsenal via Iwobi na geknoei van Chelsea-doelman Courtois de eerste kans kreeg, was het Marcos Alonso die 'The Blues' na een klein kwartier spelen op voorsprong zette. De verdediger reageerde attent nadat een kopbal van Diego Costa op de lat belandde, versloeg Arsenal-verdediger Héctor Bellerin in de lucht en zorgde voor de openingstreffer: 1-0. Alonso werd daarmee prompt de verdediger met de meeste doelpunten in de Premier League: vier. Bellerin moest na die actie geblesseerd het veld verlaten, waarmee de vraag of Alonso geen overtreding maakte rechtvaardig was.



Het was het begin van een dominante fase van Chelsea. Arsenal had weinig tot niets in te brengen en het was eigenlijk wachten op de verdubbeling van de Chelsea-voorsprong. Diego Costa zag eerst een vrijstaande Pedro over het hoofd; enkele fracties later kreeg de Spanjaard zelf de kans op 2-0, maar vond hij Arsenal-doelman Petr Cech op zijn pad. Had Arsenal voor rust dan helemaal niets in te brengen? Jawel. Vanuit het niets kreeg het kansen op de gelijkmaker. Gabriel en Özil kregen kansen, maar Courtois stond in de weg. De geschorste Arsenal-trainer Arsène Wenger volgde het allemaal op de tribune.



Vlak na rust zorgde Eden Hazard met een prachtige individuele actie voor de 2-0. Vanaf de middenlijn liet de Chelsea-aanvaller diverse Arsenal-spelers (Koscielny zelfs tot tweemaal toe) zijn hielen zien en verschalkte Cech met een droog schot: 2-0. Over die prachtige goal kon nog een tijdje worden nagepraat, want echte kansen waren daarna schaars.



Welbeck kreeg na die 2-0 nog de grootste mogelijkheid, maar Courtois redde schitterend op een inzet van de Engelsman. Cesc Fàbregas, koud in het veld, strafte enkele minuten later een cadeautje van Arsenal-doelman Petr Cech af; Fàbregas kreeg de bal op een presenteerblaadje in de voeten geschoven en schoot de bal over de keeper in het net, waarmee hij zijn oude club pijn deed: 3-0. Dat Olivier Giroud in de extra tijd nog wat terugdeed voor Arsenal was slechts voor de statistieken.



Door de zege kan Chelsea in het restant van dit weekend rustig achterover leunen en kijken wat de concurrentie, voor zover daar nog sprake van is, doet. De formatie van trainer Conte staat twaalf punten voor op zowel Tottenham Hotspur, dat nog een wedstrijd tegoed heeft, als Arsenal. Daaronder staan Liverpool en Manchester City, beide op dertien punten van 'The Blues'.