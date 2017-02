Koeman kritisch na spektakelstuk: "Verloren de concentratie"

19:30 – Het was zaterdagmiddag geen moment saai tussen Everton en Bournemouth. Vanaf begin tot aan het eind vielen er doelpunten op Goodison Park met als eindstand een 6-3 zege voor de ploeg Ronald Koeman. Toch was de manager niet geheel tevreden, dat laten hij weten op de website van Everton.



"Het was een raar resultaat na deze ruststand", zo refereert de trainer aan de 3-0 voorsprong in de pauze. "We verloren de concentratie en Bournemouth begon beter en aanvallend te spelen. Dat maakte het voor ons allemaal net wat moeilijker."



Een iemand op wie Koeman uiteraard geen kritiek had, was Romelu Lukaku. De Belg liet de fans maar liefst vier keer juichen. "Hij is absolute wereldklasse en hij wordt nog steeds beter. Hij blijft zo kalm, hij is een van de beste als het op afronden aankomt."