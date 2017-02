Gemiste kansen worden Dortmund niet fataal tegen Leipzig

20:28 – Borussia Dortmund heeft zaterdagavond een minimale 1-0 zege geboekt op RB Leipzig. De score tegen de verrassing van het Bundesliga-seizoen had een stuk hoger kunnen uitvallen, maar Die Schwarzgelben lieten het maken van meer treffers veelvuldig na.



Door het puntverlies van Bayern München eerder op de dag kon RB Leipzig het gat verkleinen tot één puntje. Het was echter Dortmund dat beter was in de eerste helft en na dik een halfuur spelen over voorsprong kwam via Pierre-Emerick Aubameyang. De meeste aandacht ging echter uit naar Ousmane Dembélé, die op schitterende wijze een paar man omspeelde aan de rechterkant en vervolgens de bal perfect op het hoofd van Aubameyang deponeerde.



Na rust had Dortmund alle kansen om verder weg te lopen. Aubameyang bracht eerst Marco Reus in stelling, maar hij liet de kans op de 2-0 liggen. Even later had de Gabonees zelf kunnen scoren, alleen bleek ook zijn vizier niet helemaal goed afgesteld tijdens een een-op-een met de doelman. Later verzuimde Reus nogmaals om het vroegtijdig te beslissen, maar het bleek Dortmund niet fataal te worden.