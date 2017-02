Krul: "Zonde zoals die bal van Willems er doorheen glijdt"

23:06 – 28 jaar oud en acht interlands bij het Nederlands elftal en toch had Tim Krul nog nooit een duel in de Eredivisie gespeeld. Daar kwam zaterdag verandering in. Maar de doelman zal waarschijnlijk niet veel gaan terugdenken aan zijn debuut voor AZ. Tegen PSV moest hij de bal liefst vier keer uit zijn doel halen.



Na de 2-4 nederlaag kijkt hij tegenover RTV Noord-Holland vooral kritisch terug op de tweede treffer van de de Eindhovenaren. "Het is zonde zoals die bal van Willems er doorheen glijdt. Helaas gaat die bal er via de binnenkant paal in. Maar goed, dat hoort er nou eenmaal bij. Ik ben blij dat ik weer op het veld sta. Ik weet zeker dat ik nog belangrijk ga zijn voor deze club. Helaas is dat vanavond niet gelukt."



"We hebben een heel talentvolle groep en ik denk dat we bij vlagen goed meekomen en beter zijn dan zij", vervolgt Krul. "Alleen maken zij het op de voor hun goede momenten af. We komen terug tot 2-1. Dan is het een klap dat ze 3-1 maken."