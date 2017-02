Debutant Soares velt Sporting Lissabon namens FC Porto

23:26 – Sporting Lissabon lijkt definitief af te haken in de Portugese titelstrijd. Na een 2-1 nederlaag tegen de nieuwe koploper van de Liga Sagres, FC Porto, bedraagt de achterstand negen punten. Als Benfica zondag wint van Nacional is het verschil met de nummer één zelfs tien punten.



Tiquinho Soares werd onlangs overgenomen van Vitória Guimaraes SC en liet zich gelijk gelden. Na een voorzet van Jesús Corona (oud-FC Twente), die Marvin Zeegelaar uitspeelde, kon de debutant helemaal vrij binnenkoppen. Nog voor rust maakte hij ook de 2-0. Hij werd de diepte in gestuurd, omspeelde Rui Patricio en schoof vervolgens zijn tweede treffer van de avond binnen.



Sporting - met naast de regelmatig zoekgespeelde Zeegelaar ook Bas Dost in de basis - reageerde pas na een uur. Alan Ruiz schoot met links fraai binnen. Sebastián Coates was kort erna dicht bij de gelijkmaker met een kopbal. De Uruguayaan dook vlak voor tijd nog een keer gevaarlijk op, maar Iker Casillas bleek uitstekend bij de les te zijn. Ook Dost ontbrak het aan de scherpte om te scoren. De spits was in de slotfase een keer net te laat om een voorzet binnen te tikken. In de absolute slotminuut was andermaal de kopsterke verdediger Coates gevaarlijk, maar Casillas reageerde uitstekend.