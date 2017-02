Stegeman: "De boel dichttimmeren heeft weinig zin"

9:35 – Heracles toonde op bezoek bij Willem II veerkracht door met tien man terug te komen van een 1-0 achterstand en uiteindelijk met 1-3 te winnen. John Stegeman is blij dat zijn ploeg na de rode kaart gewoon doorging met voetballen in plaats van zich in te graven voor de eigen doellijn.



Stegeman vond ook nadat doelman Bram Castro was weggestuurd dat er nog resultaat te halen moest zijn. "Dat heb ik in de rust ook aangegeven. Normaal slaat de angst toe na zo'n rode kaart, maar nu bleven we proberen om eronderuit te voetballen", vertelt hij aan FOX Sports. "We hadden eigenlijk voor rust de 1-1 al moeten maken, maar uiteindelijk maken we in de tweede helft nog drie goede goals. Ik heb ook geen moment het idee gehad dat de overwinning nog in gevaar kwam."



Stegeman haalde er na de rode kaart geen aanvaller af, maar bleef juist met drie man voorin spelen. "Zo denken wij over voetbal. Als je achterkomt zul je daar iets aan moeten doen en dan kun je de boel wel dichttimmeren, maar daar kom je niet verder mee", aldus de trainer, die blij was met de instelling van zijn ploeg. "We hebben het gewoon fantastisch gedaan met elkaar."