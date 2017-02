Mourinho hint naar vertrek Carrick bij Manchester United

9:55 – Michael Carrick lijkt zijn aflopende contract bij Manchester United niet te gaan verlengen. Volgens José Mourinho wordt de 35-jarige middenvelder te oud voor een contract bij de Premier League-club, zo laat hij weten tijdens een persconferentie.



Carrick speelt de laatste weken een belangrijke rol in het elftal van Mourinho en alles leek erop dat hij zijn contract, dat in de zomer afloopt, ging verlengen. Volgens de Portugese manager is dat echter nog geen zekerheidje. "Ik moet eerlijk zijn. Ik kan alleen maar positief zijn over Carrick, maar ik kan geen vijf jaar van zijn paspoort halen. Hij is geen dertig jaar meer."



Carrick, die in september 36 wordt, maakte in 2006 de overstap van Tottenham Hotspur naar Manchester United. De club betaalde zo'n zeventien miljoen euro voor de middenvelder. Dit seizoen kwam hij tot nu toe tot elf wedstrijden waarvan hij tien keer in de basis begon.