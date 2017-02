Guardiola: "Kan zijn dat we de Champions League niet halen"

12:25 – Pep Guardiola erkent dat de concurrentiestrijd in de Premier League hevig is. De manager durft dan ook niet met zekerheid te zeggen dat Manchester City komend seizoen de Champions League gaat halen. De achterstand op koploper Chelsea bedraagt inmiddels dertien punten.



Manchester City komt zondag nog in actie tegen Swansea City en wanneer er wordt gewonnen dan haalt de club Arsenal en Liverpool in op de ranglijst. "Op dit moment vallen we buiten de top vier. Maar laten we eerst het einde van het seizoen maar afwachten dan kan ik er meer over zeggen. We moeten in ieder geval proberen ervoor te blijven vechten", aldus Guardiola tijdens een persconferentie.



De manager blijft wel realistisch en stelt dat het een lastig verhaal kan worden. "Het kan zo zijn dat we de Champions League niet gaan halen." Manchester City heeft relatief veel spelers van boven de dertig in de selectie, maar volgens Guardiola is dat geen probleem. "Zij zijn ook belangrijk voor dit team en daarbij is het ook niet mogelijk om alles in één seizoen te veranderen. Je moet geen zeven of meer aanpassingen in een team gaan doen en goede spelers kosten vaak tussen de vijftig en zestig miljoen euro."