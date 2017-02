Anastasiou ziet weer hetzelfde probleem: "Scoren niet"

15:43 – Yannis Anastasiou vond dat Roda JC helemaal geen slechte wedstrijd speelde tegen Ajax, maar zag zijn ploeg toch met 0-2 onderuit gaan. Volgens de trainer heeft dat alles te maken met het feit dat zijn ploeg nog altijd kampt met het probleem van te weinig scorend vermogen.



Tegen Excelsior wist Roda ineens viermaal te scoren, maar tegen Ajax lukte het opnieuw niet. "Het was weer hetzelfde verhaal voor ons, net als toen tegen Feyenoord. We hebben wel veel kansen gehad. We stonden goed, hadden meerdere mogelijkheden en toch scoren we niet. Dan roep je de problemen over jezelf af, want Ajax heeft genoeg aan één kans om te scoren."



In de tweede helft haalde Anastasiou spits Dani Schahin naar de kant en dat leverde hem een fluitconcert op van het thuispubliek. "Ik begrijp het wel, maar de fans weten ook dat hij niet fit genoeg was om een hele wedstrijd te kunnen spelen. Het is makkelijk om te gaan fluiten, maar wij wisten dat hij echt geen negentig minuten kon blijven staan", legt de trainer uit. "Het belangrijkste voor ons is nu dat we aanvallend meer vertrouwen krijgen. Verdedigend staat het goed."