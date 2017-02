Van Bronckhorst: "Speelden Twente uiteindelijk kapot"

17:31 – Giovanni van Bronckhorst loofde na de 0-2 overwinning op FC Twente vooral de fitheid van zijn ploeg. De trainer, die zondag zijn 42ste verjaardag vierde, vond dat Feyenoord er in de slotfase in slaagde om de tegenstander kapot te spelen en zo een overwinning af te dwingen.



Feyenoord speelde niet heel goed en vooral in de eerste helft was de ploeg zoekende. "In de rust hebben we meer zekerheid ingebouwd door met Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena naast elkaar te spelen. Toen ging het een stuk beter", legt Van Bronckhorst na afloop uit aan FOX Sports. "Met name in het laatste half uur waren wij de bovenliggende partij. Toen zag je dat de goal elk moment kon vallen. Uiteindelijk werden dat er nog twee."



De trainer koos ervoor om met El Ahmadi te beginnen en daardoor moest Jens Toornstra plaatsnemen op de bank. Van Bronckhorst vond de middenvelder echter uitstekend invallen. "Jens is van nature een pendelaar. Door zijn loopvermogen speelden we FC Twente uiteindelijk kapot. Dat heeft hij heel goed gedaan. Al met al denk ik dat we tevreden kunnen zijn, zeker gezien het feit dat Twente eerder dit seizoen van Ajax won."