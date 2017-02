Augsburg pakt in blessuretijd zege tegen Werder Bremen

17:36 – De degradatieproblemen blijven voorlopig aanhouden voor Werder Bremen. De nummer vijftien van de Bundesliga verloor zondag in de blessuretijd van FC Augsburg: 3-2. De thuisploeg staat op een keurige tiende positie in Duitsland.



In de openingsfase liet Raúl Bobadilla een enorme kans liggen om Augsburg op voorsprong te schieten. Hij creëerde in het strafschopgebied van Werder ruimte voor zichzelf. Doelman Felix Wiedwald voorkwam een tegendoelpunt. Tegen het half uur kwam de club uit Bremen op voorsprong. Robert Bauer legde vanuit een vrije trap de bal perfect klaar voor Theodor Gebre Selassie, die zodoende voor de 0-1 zorgde.



Twee minuten later stond Augsburg alweer naast Werder Bremen. Jonathan Schmid tekende voor de gelijkmaker. Een half uur voor het einde zag Werder zichzelf voor een tweede keer op voorsprong kwam. Max Kruse benutte een strafschop. Ja-Cheol Koo zorgde voor een spannende slotfase door op aangeven van Paul Verhaegh de 2-2 te produceren. Uiteindelijk zou Bobadilla alsnog uitgroeien tot matchwinner.



Bobadilla maakte het missen van zijn kans in de openingsfase meer dan goed in de blessuretijd. De aanvaller reageerde het beste op een afgeslagen bal in het strafschopgebied. De keeper had geen antwoord op zijn schot. Door de nederlaag moet Werder naar onderen blijven kijken op de ranglijst.