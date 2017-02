Guardiola: "Gabriel Jesus heeft een neusje voor de goal"

19:03 – Gabriel Jesus laat tijdens zijn eerste wedstrijden voor Manchester City zien van grote waarde te kunnen zijn voor de Engelsen. Hij schoot zijn ploeg zondag naar een 2-1 overwinning tegen Swansea City. Hij maakte beide treffers, waarvan de winnende in blessuretijd.



Pep Guardiola is vanzelfsprekend tevreden met de inbreng van Jesus. Dat gaat echter ten koste van een basisplaats voor Sergio Agüero. "Dit seizoen hebben we soms problemen gehad met het doel vinden. In zijn eerste wedstrijden heeft Gabriel Jesus laten zien waartoe hij in staat is. Het is natuurlijk altijd goed als je iemand in je team hebt die doelpunten kan maken", aldus Guardiola in de Engelse media.



"Hij is een echte vechter, wint duels en heeft een neusje voor de goal. En hij is nog maar negentien jaar oud. De club heeft het uitstekend gedaan om hem te halen." Agüero kwam als invaller binnen de lijnen. "Agüero zal dit seizoen nog heel veel wedstrijden spelen. Of dat nu samen met Jesus of in plaats van is, maakt niet uit. Maar nu hield ik vast aan Gabriel Jesus."