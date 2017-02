Ranieri ziet gebrek aan vertrouwen: "Nu zijn we bang"

20:04 – Claudio Ranieri probeert zijn spelersgroep bij elkaar te houden nu het in zwaar weer is beland. De trainer van Leicester City staat met zijn ploeg net boven de degradatiezone. De regerend landskampioen verloor zondag kansloos met 0-3 van Manchester United.



"We moeten gezamenlijk ten strijde trekken en blijven vechten, zeker nu. Ik ben nog steeds heel blij met mijn spelers en mijn spelers zijn ook blij met mij. Het is heel belangrijk dat we zo snel mogelijk ons vertrouwen terugkrijgen. Vorig seizoen nam dat alleen maar toe door de zegereeks. Nu zijn we bang", aldus Ranieri tegenover de BBC.



"Elke wedstrijd weer moeten we in de achtervolging. Tot het eerste doelpunt zaten we nog in de wedstrijd. We wilden vroeg druk zetten. Na de 0-1 viel alles weg. Dan zie je dat we bijna geen vertrouwen hebben. De derde goal bijvoorbeeld gaven we echt weg."