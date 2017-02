Van Persie schiet Besiktas uit Turks bekertoernooi

20:34 – Ten koste van Besiktas is Fenerbahçe doorgestroomd naar de kwartfinale van de Turkse beker. In de kraker van de achtste finale was het team van Dick Advocaat met 0-1 te sterk. Robin van Persie nam het enige doelpunt voor zijn rekening.



Na de groepsfase is de Turkse beker aanbeland bij de knock-outs. Daarin was het duel tussen Besiktas en Fenerbahçe de laatste van de achtste finale. Besiktas moest meer dan een helft met een man minder spelen. Enkele minuten voor rust kreeg Dusko Tosic een directe rode kaart.



Robin van Persie groeide uit tot matchwinner met het enige doelpunt twintig minuten voor tijd van dichtbij binnen te tikken. Zowel Van Persie als Jeremain Lens begon in de basis. Aan de kant van Besiktas mocht Ryan Babel vanaf de eerste minuut meedoen.