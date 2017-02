Negatief record voor FC Utrecht door rode kaart Ludwig

20:39 – Andreas Ludwig zorgde zondag met zijn rode kaart tegen sc Heerenveen voor een record. Het was voor FC Utrecht de honderdste rode kaart in de Eredivisie. Nog geen enkele ploeg in Nederland wist dat aantal te halen.



Tijdens de 1-0 zege kreeg Ludwig een rode kaart nadat sc Heerenveen al met tien man stond na een tweede gele kaart voor Sam Larsson. Jochem Kamphuis gaf Ludwig rood nadat hij op het been was gaan staan van middenvelder Martin Odegaard.



Gracenote wist te melden dat Utrecht de eerste Eredivisie-club is met het aantal van honderd rode kaarten. In totaal vielen deze speelronde zes rode kaarten. Dat is het hoogste aantal sinds het seizoen 2011/2012.