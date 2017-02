Assaidi wil negentig minuten: "Werk hard aan mijn conditie"

21:45 – Oussama Assaidi baalt dat het hem nog niet lukt de negentig minuten vol te maken. De vleugelaanvaller moest zondag na ruim een uur naar de kant tegen Feyenoord (0-2 verlies). De speler van FC Twente werkt hard aan zijn conditie.



"Ik merkte dat mijn benen vol liepen. Dat irriteert me. Juist in dat laatste half uur komen de ruimtes en kan ik het verschil maken", aldus de voorhoedespeler tegenover TC/Tubantia. Assaidi weet niet wanneer hij wel toe is aan een volledig duel. "Moeilijk te voorspellen. Ik speelde nu mijn tweede wedstrijd in een jaar tijd."



"Ik werk keihard aan mijn conditie." Assaidi had zondag bijna een assist op zijn naam staan. Hij bracht Fredrik Jensen in stelling, maar die werd ten onrechte buitenspel gegeven. "Twee, drie keer zaten de scheidsrechter ernaast. Maar wat koop je daar achteraf voor?"