Invallers helpen Kameroen aan Afrika Cup-winst tegen Egypte

21:52 – Kameroen is zondag de winnaar geworden van de Afrika Cup 2017 in Gabon. In de finale was het land met 1-2 te sterk voor Egypte. De winnende treffer viel vlak voor het einde van de reguliere speeltijd. Vincent Aboubakar was de gevierde man aan de kant van Kameroen.



Egypte en Kameroen waren in de finale van het toernooi aan elkaar gewaagd. Dat zorgde ervoor dat er nauwelijks kansen te noteren vielen. De enige kans van de eerste helft was direct een doelpunt. Mohamed Elneny werd volledig ongedekt gelaten en kreeg in het strafschopgebied de bal mee. Hij verraste door de bal hoog in de korte hoek binnen te knallen.



In de tweede helft kwam Kameroen beter in de wedstrijd. Dat resulteerde na een kwartier in de gelijkmaker van Kameroen. Invaller Nicolas N'Koulou torende bij een voorzet hoog boven iedereen uit en knikte van dichtbij raak. Kameroen kreeg daardoor meer vertrouwen en trok het initiatief naar zich toe.



Egypte kwam niet meer aan voetballen toe en hield voornamelijk tegen om een verlenging uit het vuur te slepen. Twee minuten voor tijd werd dat tenietgedaan door een andere invaller: Vincent Aboubakar. Hij wipte de bal behendig over een verdediger en met een volley via de grond verschalkte hij de keeper van Egypte.



Voor Egypte was er te weinig tijd om daarna nog terug te komen in de wedstrijd. Kameroen is daardoor de winnaar geworden van de Afrika Cup 2017.