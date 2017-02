Memphis met roodgetint Lyon onderuit tegen Saint-Étienne

22:53 – Olympique Lyon ziet het gat met de top drie van Frankrijk steeds groter worden. Voor de tweede keer op rij ging het zondag onderuit. AS Saint-Étienne boekte een 2-0 zege op het elftal van Memphis Depay.



Memphis stond in de basis tegen Lyon, maar wacht nog altijd op zijn eerste treffer voor de Franse formatie. In totaal stond hij iets meer dan een uur op het veld. Toen was het leed al geschied voor Lyon. Saint-Étienne kwam op voorsprong dankzij een doelpunt van Kevin Monnet-Paquet. Ruim tien minuten later stond de eindstand op het scorebord door toedoen van Romain Hamouma.



Lyon liep in de blessuretijd nog tegen twee rode kaarten aan. Olympique Lyon staat vierde in de Franse competitie met twaalf punten minder dan nummer twee Paris Saint-Germain en vijftien minder dan koploper AS Monaco. Saint-Étienne staat dankzij de zege vijfde en heeft nog maar een punt minder dan Lyon.