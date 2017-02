Heerenveen wil enkele aflopende contracten verlengen

23:16 – SC Heerenveen is van plan snel om tafel te gaan met spelers van wie hun contract afloopt. Gerry Hamstra zal de spelers van de Friese club op korte termijn benaderen voor een gesprek. Onder meer Lucas Bijker en Luciano Slagveer zijn in het bezit van een aflopend contract.



"Die fase gaan we nu in", vertelt de technisch manager in gesprek met Omrop Fryslan. "Er zijn een aantal jongens waarvan het contract afloopt, waar bij een aantal opties inzitten." Hamstra wilde nog niet duidelijk maken met welke spelers Heerenveen wil verlengen. "De wijze waarop ik werk is dat ik eerst met de spelers zelf praat."



"We hebben een aantal gesprekken over hoe ze zelf dingen zien, hoe ik de dingen zie, over wat er gebeurd is en hun toekomstperspectief. Daar gaan we de komende tijd volop aandacht aan besteden."