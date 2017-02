Voormalig Heerenveen-spits Samaras naar Real Zaragoza

11:43 – Na avonturen in Saudi-Arabië en de Verenigde Staten keert Georgios Samaras terug naar Europa. De Griekse aanvaller, inmiddels 31 jaar en in het verleden actief bij sc Heerenveen, heeft met Real Zaragoza een principeakkoord bereikt over een contract tot het einde van dit seizoen. Dinsdag worden de handtekeningen daadwerkelijk gezet.



Samaras begon zijn profloopbaan in het seizoen 2002/2003 bij Heerenveen. Voor de Friese club maakte hij in 110 officiële wedstrijden dertig doelpunten. In januari 2006 stapte de aanvaller voor 8,5 miljoen euro over naar Manchester City. Daarna kwam hij in Europa nog uit voor Celtic en West Bromwich Albion, waarna hij het avontuur aanging bij Al Hilal (Saudi-Arabië) en Rayo OKC (VS).



Real Zaragoza is de nummer twaalf van de Spaanse competitie.