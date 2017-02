Ibrahimovic ook in Engeland op dreef: "Is niets nieuws"

20:13 – Het is pas net februari en de doelpuntenteller van Zlatan Ibrahimovic staat nu al op vijftien Premier League-treffers. De Zweed is nuchter onder zijn uitstekende statistieken en wil zijn goede vorm doortrekken.



De spits van Manchester United beseft dat hij op 35-jarige leeftijd uitstekend bezig is in de Engelse competitie. "Het is niet vreemd dat ik nu op vijftien goals sta, dit is niets nieuws", zegt hij nuchter tegen het clubkanaal van United. "Vorig seizoen maakte ik er 27. De statistieken van dit jaar zijn zoals ze altijd zijn bij mij. Ik heb een doel in mijn hoofd qua goals, maar dat ga ik niet vertellen."



Met vijftien goals staat Ibrahimovic gedeeld tweede op de topscorerslijst van de Premier League. Romelu Lukaku voert de lijst met zestien treffers aan.