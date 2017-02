'Oosterwijk na ruzie met Vreven uit NAC-selectie gezet'

20:41 – Een week nadat hij werd vastgelegd is Jari Oosterwijk al in opspraak geraakt bij NAC Breda. De van FC Twente gehuurde spits ontbreekt maandagavond in de selectie en dit komt volgens BN De Stem omdat de aanvaller ruzie heeft gemaakt met trainer Stijn Vreven.



Afgelopen vrijdag begon de spits nog in de basis bij NAC, in de wedstrijd tegen FC Den Bosch die 2-1 verloren ging. Toen de aanvaller vernam dat hij vanavond tegen FC Dordrecht niet zou startten, kreeg hij op het trainingsveld ruzie met Vreven. De coach heeft de huurling daardoor buiten de selectie gelaten.



Oosterwijk scoorde vrijdag nog wel tegen Den Bosch, vanaf de penaltystip.