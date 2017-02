De Jong lacht weer: "Anders hadden we met 0-5 verloren"

6 februari 2017 – De eerste vier duels tijdens het Henk de Jong-tijdperk gingen allemaal verloren voor De Graafschap, maar maandagavond maakte de ploeg op overtuigende wijze een einde aan die slechte reeks. Tegen SC Cambuur, uitgerekend de oude club van De Jong, werd er met 3-0 gewonnen. De coach kan zijn geluk niet op.



Op de persconferentie stond De Jong met een grote glimlach de verzamelde media te woord. "Heel snel over Cambuur dan", begon hij zijn verhaal. "Ik ben heel trots op wat ze presteren, ook in de beker. Ik hoop dat ze zo doorgaan, de bekerfinale halen en promoveren. Cambuur is misschien wel de best voetballende ploeg in de Jupiler League. Vandaar dat we hebben gekozen voor vijf man achterop. Als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we met 5-0 verloren."



De Jong speelde met zijn team tot dusver steeds met vier verdedigers, maar tegen Cambuur dus met vijf. "Wij wilden spelen vanuit de lange bal, een beetje het D'RAN-voetbal. Dat moet nog wel beter. Het werd een fysiek gevecht, ik weet uit ervaring dat Cambuur het daar moeilijk mee heeft", zegt de coach, die uiteraard tevreden is met het resultaat. "We zijn heel blij met de drie punten. Het publiek was fantastisch", vervolgt hij zijn verhaal op de clubwebsite.



"Van de week kwamen nog een paar supporters bij me, daar heb ik een heel goed gesprek mee gevoerd en ze hebben gevraagd hoe ze ons konden helpen. De fans hebben ons er doorheen gesleept. Ik ben heel blij met deze eerste drie punten. Hopen dat we zo verder gaan, houd de rust in de club. Over drie maanden schijnt de zon weer. Al veel eerder, wees niet bang, want morgen komt-ie ook weer op. We moeten zo doorgaan."