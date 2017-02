Vreven over Oosterwijk: "Ik vond zijn reactie niet top"

6 februari 2017 – Bij zijn debuut was Jari Oosterwijk afgelopen vrijdag meteen trefzeker voor NAC Breda, maar de huurling van FC Twente ontbrak maandagavond tegen FC Dordrecht in de wedstrijdselectie van de ploeg van Stijn Vreven. Dit omdat hij voor het duel een ruzie met de coach uitvocht. Coach Vreven was niet te spreken over de reactie van de aanvaller op het feit dat hij wisselspeler zou zijn.



Oosterwijk wilde in de basis staan, maar Vreven opteerde voor een plek op de bank. "Hij heeft zeer teleurgesteld gereageerd op zijn niet-basisplaats", vertelde Vreven na de 1-0 zege op Dordrecht tegen Omroep Brabant. "Daar hadden we een andere mening over. Hij mag best vinden dat hij in de basis hoort, maar je moet wel de normen en waarden in het vaandel houden. Bij NAC is er een wij-gevoel."



"Ik vond zijn reactie niet top", vervolgt de trainer. "Het is een jonge jongen die fouten mag maken en ik hoop dat hij er van leert. Ik had er geen goed gevoel bij en morgen gaan we rustig rond de tafel zitten en een goed gesprek voeren."



Oosterwijk kwam vorige week dinsdag op huurbasis over van Twente.