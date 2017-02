Voormalig FC Twente-speler Tioté vertrekt naar China

11:53 – Cheick Tioté is de volgende speler die zich heeft laten verleiden tot een avontuur in China. De 30-jarige middenvelder van Newcastle United maakt de overstap naar Beijing Enterprises, een club uit de tweede divisie van China. Hij werd dinsdag gepresenteerd.



Eerder werd er al gesproken over een transfer van Tioté naar Shandong Luneng, dat uitkomt in de Chinese Super League. De deal ketste echter af waardoor Beijing Enterprises in beeld kwam. Tioté was bij Newcastle United, waar hij ruim zes jaar speelde, in het bezit van een aflopend contract.



Afgelopen jaar was er al sprake van een overgang naar China toen Shanghai Shenhua interesse toonde, maar die deal ging op het laatste moment niet door. Beijing Enterprises eindigde afgelopen seizoen als achtste en komt daardoor dit jaar opnieuw uit in de Chinese tweede divisie.