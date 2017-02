Goed nieuws voor Barça: belangrijke spelers keren terug

13:22 – FC Barcelona heeft aan de vooravond van de Copa del Rey-return tegen Atlético Madrid, waarin de Catalanen een 1-2 zege in Madrid verdedigen, goed nieuws naar buiten gebracht. Een drietal spelers is na blessureleed weer fit genoeg bevonden om in actie te komen.



Barça meldt via de officiële kanalen dat Andrés Iniesta, Sergio Busquets en Lucas Digne beschikbaar zijn voor de return tegen Atlético, waarvoor de Catalanen door de 1-2 overwinning in het Vicente Calderón van vorige week een goede uitgangspositie hebben. Houdt Barça stand, dan haalt het de finale. Daarin zal Celta de Vigo of Deportivo Alavés de tegenstander zijn.



Neymar, Rafinha Alcantara en Marc-André Ter Stegen zijn tegen Atlético niet van de partij bij Barça, waar Jasper Cillessen weer onder de lat zal staan. Iniesta en Busquets stonden overigens sinds midden januari buitenspel bij de Catalaanse topclub.