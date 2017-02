Koploper Monaco boekt kleine zege op bezoek bij Montpellier

20:53 – AS Monaco heeft zijn klinkende overwinning op OGC Nice een goed vervolg gegeven. Op bezoek bij Montepellier HSC had de koploper van de Ligue 1 vooral na rust het zwaar. Jemerson moest zelfs nog het veld verlaten vanwege een rode kaart, maar toch werd er met 1-2 gewonnen.



Na dik een kwartier zorgde Kamil Glik voor de openingstreffer. Bij een indraaiende vrije trap troefde hij de mistastende doelman Geoffrey Jourdren af en kopte hij de 1-0 binnen. Een paar minuten later werd Kylian Mbappé goed de diepte ingestuurd en hij had geen problemen met de afronding.



De Monegasken zaten op rozen, maar gaven direct na rust een tegengoal weg. Bij een hoekschop van Montpellier stonden er zat verdedigers, maar geen een sprong mee met verdediger Vitorino Hilton, die snoeihard raak kopte. Door de lucht bleek Monaco kwetsbaar, want vlak voor tijd kreeg Nordi Mukiele een goede kopkans uit een vrije trap, maar zijn inzet miste richting. Jemerson pakte vervolgens nog binnen een paar minuten twee keer geel, maar met een man minder doorstond de koploper de laatste minuten probleemloos.



Overige uitslag:

SM Caen - Girondins de Bordeaux 0-4