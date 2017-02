Sprookje Walldorf eindigt na penalty's, HSV in kwartfinale

21:11 – FCA Walldorf heeft het net niet tot de laatste acht van de DFB Pokal geschopt. Tegen Arminia Bielefeld - dat uitkomt in de 2. Bundesliga - stond het na 120 minuten nog 1-1, waarna in de strafschoppenserie de bezoekers net iets koelbloediger bleken.



FCA Walldorf - Arminia Bielefeld 1-1 (4-5 strafschoppen)

Voor Astoria Walldorf - dat uitkomt in de zuidwestelijke Regionalliga - was het bereiken van de laatste zestien al een enorme stunt. Tegen Arminia Bielefield wisten ze in de eerste helft prima stand te houden, maar kort na de pauze ging het mis. Tom Schütz krulde een vrije trap vanaf de linkerkant van het strafschopgebied op heerlijke wijze in de verre kruising. Toch knokte Walldorf zich knap terug. Marcel Carl trok een klein kwartier voor tijd de stand weer gelijk met een rake kopbal.



Dus moest er verlengd worden. In de verlenging kreeg Keanu Staude twee keer geel en dus moest Bielefeld met tien man door. Echter wist Walldorf geen doorbraak te forceren en dus moesten er strafschoppen genomen worden. Nadat beide ploegen vijf keer hadden geschoten ging het fout bij Jonas Kiermeier. Wolfgang Hesl keerde zijn inzet en werd daarmee de held van Bielefeld.



Hamburger SV - 1. FC Köln 2-0

Slechts zes minuten had de ploeg Hamburg nodig om op voorsprong te komen. Tijdens een klutssituatie belandde de bal voor de voeten van Gideon Jung, die het speeltuig uiteindelijk over de lijn wist te duwen. Lang bleef het spannend, maar Bobby Shou Wood besliste een kwartier voor tijd het duel.