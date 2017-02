FC Utrecht moet geblesseerde Amrabat weken missen

22:18 – FC Utrecht kan voorlopig niet beschikken over Sofyan Amrabat, dat meldt de club op haar website. De middenvelder is niet ongeschonden uit het met 0-1 gewonnen duel met sc Heerenveen gekomen en is daardoor weken uitgeschakeld.



"De buitenband van zijn enkel ingescheurd", zo schrijven De Domstedelingen. Mede daardoor moest hij zich afgelopen weekend kort na rust al laten vervangen door Mark van der Maarel. Het aantal weken dat hij precies afwezig zal zijn is nog onbekend, maar hij zal sowieso het bezoek aan PSV en de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle missen.



Amrabat is bezig aan een sterk seizoen bij FC Utrecht. In 21 Eredivisie-wedstrijden kwam hij tot vijf assists. Scoren deed hij echter nog niet voor de ploeg van Erik ten Hag.