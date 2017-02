Assist Strootman bij ruime zege AS Roma op Fiorentina

22:37 – AS Roma heeft dinsdagavond in eigen huis een prima overwinning geboekt op Fiorentina. De Romeinen - met Kevin Strootman in de basisopstelling - wonnen zonder al teveel problemen met 4-0 en nemen daardoor de tweede plaats in de Serie A over van SSC Napoli.



Nadat het begin voor de bezoekers was, nam AS Roma het heft langzaam in handen. De beste kansen waren eerst voor Bruno Peres, maar hij wist de bal niet tussen de palen te mikken. Edin Dzeko kon dat wel. Na een fraaie steekpass van Daniele de Rossi rondde de spits bekwaam af.



In de tweede helft had Roma weinig te duchten van Fiorentina, zeker toen Federico Fazio bij een hoekschop boven iedereen uittorende en de bal binnenkopte. Daarna was het verzet uit Florence gebroken. Een kwartier voor tijd van Radja Nainggolan. Bij een snelle uitbraak vond Strootman met een voorzet de Belg, die vervolgens van dichtbij bijna niet meer kon missen. Het slotakkoord kwam op naam van Dzeko, die zijn tweede van de avond maakte.