Geen pardon voor Manu, NEC gaat vaker besloten trainen

0:05 – Elvis Manu kreeg afgelopen weekend een veelbesproken tweede gele kaart in de wedstrijd tegen NEC. Hoewel deze normaal gesproken niet terug kunnen worden gedraaid, heeft Go Ahead Eagles-voorzitter Edwin Lugt toch een poging gedaan. De KNVB heeft inmiddels laten weten de club hierin niet tegemoed te komen.



"Ondanks dat het reglement van de KNVB niet voorziet in het kwijtschelden van een gele kaart – tenzij hij aan de verkeerde speler is gegeven – hebben we vandaag contact opgenomen met de directie van de KNVB", zo schreef Lugt maandag al op de clubwebsite. "Ik kan me voorstellen dat nu de videorefs en goal line technology in opkomst zijn, het ook zaak is om dit soort – in onze optiek – omissies in de regelgeving aan te pakken."



NEC besluit om vaker besloten te trainen

NEC zal de rest van het seizoen gebruik gaan maken van besloten trainingen. De Nijmeegse club meldt op haar website dat voortaan de twee dagen vóór een wedstrijd de club geen bezoek wenst te hebben bij hun oefensessies.



Tot dusver werd er sporadisch besloten getraind, maar dat bevalt volgens trainer Peter Hyballa prima. "Besloten trainingen dragen voor ons bij aan een betere voorbereiding op wedstrijden dus we hebben gezamenlijk het besluit genomen om dit tot het einde van het seizoen te doen. Ongeacht de uitslag van de afgelopen wedstrijden of de uitslagen die nog komen."