Simeone baalt van arbitrage: "In Europa meer kans"

10:15 – Volgens Atlético Madrid-coach Diego Simeone heeft zijn elftal internationaal een grotere kans op succes dan in eigen land. De Argentijnse oefenmeester is namelijk niet te spreken over de kwaliteit van de Spaanse scheidsrechters.



Simeone deed zijn uitspraken dinsdag, na de uitschakeling tegen FC Barcelona in de halve finale van de Copa del Rey. De return in Camp Nou eindigde in 1-1, wat voor Atlético niet voldoende was na de 1-2 thuisnederlaag van vorige week. In Barcelona kregen drie spelers een rode kaart: twee van Barça en één van Atlético. Waar Simeone precies op doelde, zei hij er niet bij toen hij de Spaanse arbitrage bekritiseerde.



"Scheidsrechters kunnen fouten maken, net als spelers. Maar spelers kunnen daarna gepasseerd worden, ik weet niet of dat ook geldt voor scheidsrechters", bromde Simeone. "Het is voor mij duidelijk dat we een grotere kans hebben om de Champions League te winnen dan de landstitel en beker."