'Groenendijk wordt opvolger Petrovic bij ADO Den Haag'

10:27 – Alfons Groenendijk lijkt de nieuwe trainer van ADO Den Haag te worden, zo melden althans meerdere bronnen aan Omroep West. De Residentieclub is op zoek naar een nieuwe oefenmeester, nadat dinsdag afscheid werd genomen van Zeljko Petrovic.



Naast Groenendijk zou ook Robert Maaskant in beeld zijn geweest bij ADO, maar naar verluidt is de keuze mede op advies van commissaris Martin Jol op eerstgenoemde gevallen. Groenendijk, tussen 1982 en 1987 speler van ADO, was in het verleden trainer van Willem II, FC Den Bosch, Jong Ajax en Excelsior.



Dirk Heesen zou de assistent van Groenendijk worden bij ADO, waar hij van 1992 tot en met 1998 als speler actief was. Als trainer stond hij op eigen benen bij FC Oss en was hij assistent bij Willem II en Queens Park Rangers.