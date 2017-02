Pelupessy mikt op stap hogerop: "Twente blijft mijn club"

16:35 – Joey Pelupessy heeft nog een contract tot medio 2018 bij Heracles Almelo, maar laat weten open te staan voor een transfer. De middenvelder verwacht dat een stap hogerop goed is voor zijn carrière en hoopt op interesse uit de bovenste regionen van de Eredivisie.



De 23-jarige Pelupessy is al twee seizoenen een vaste waarde bij Heracles en de middenvelder denkt dan ook dat hij een stap hogerop prima aankan. "Ik wil graag een stap omhoog maken, want dat is goed voor mijn ontwikkeling. Ik denk niet dat ik hier nog tweehonderd wedstrijden moet spelen", vertelt hij aan RTV Oost. "Of ik zou willen terugkeren naar FC Twente? Waarom niet."



Pelupessy speelde tussen 2012 en 2014 voor de club uit Enschede, maar kwam slechts tot drie competitieduels. Een terugkeer ziet hij best zitten. "Ik heb hier een mooie tijd en Heracles is wel een beetje mijn club geworden, maar ik blijf een kind van FC Twente", legt hij uit. "Alleen mag FC Twente natuurlijk geen Europees voetbal spelen, en dat telt wel mee. Ik hoef niet per se naar een club uit de top drie, subtoppers spelen ook in Europa."