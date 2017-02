Memphis maakt eerste goal bij riante overwinning Lyon

20:53 – Memphis Depay heeft woensdagavond zijn eerste doelpunt in dienst van Olympique Lyon gemaakt. De aanvaller begon op de bank, maar mocht na veertig minuten invallen vanwege een blessure van Mathieu Valbuena. Hij bepaalde vervolgens twintig minuten voor tijd de eindstand op 4-0 tijdens de competitiewedstrijd tegen AS Nancy.



Lyon kwam vlak voor rust in korte tijd op een 2-0 voorsprong. Valbuena tekende voor de eerste treffer. De Fransman schoot vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig raak, maar moest kort daarna geblesseerd afhaken. Memphis was zijn vervanger. Nabil Fekir zorgde twee minuten voor de pauze met een mooie stift voor de 2-0.



In de tweede helft speelde Memphis een belangrijke rol bij de derde treffer. De aanvaller ging neer in het strafschopgebied en Alexandre Lacazette verzilverde vervolgens de penalty: 3-0. Even later was de Nederlander zelf trefzeker. Na een goede pass van Maxime Gonalons tikte hij de bal door de benen van doelman Sergey Chernik. Omdat OGC Nice ook wist te winnen, loopt Lyon ondanks de overwinning niet in op de nummer drie. Het verschil tussen beide ploegen blijft twaalf punten.



OGC Nice-Saint-Etienne

Nice deed woensdag eveneens prima zaken in de Ligue 1. De Zuid-Fransen boekten in eigen huis een 1-0 overwinning op nummer vijf Saint-Etienne. Wylan Cyprien maakte na zeven minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zege heeft Nice weer evenveel punten als de nummer twee Paris Saint-Germain. De achterstand op koploper AS Monaco bedraagt drie punten.