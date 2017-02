AC Milan knokt zich met negen man naar zege tegen Bologna

22:47 – AC Milan heeft op bezoek bij Bologna drie punten gepakt dankzij een doelpunt van Mario Pasalic in de slotfase. De club stond na zestig minuten spelen nog maar met negen man op het veld, maar was desondanks te sterk voor de huidige nummer veertien. Milan bezet de zevende plaats in de Serie A.



Milan moest al na 38 minuten met tien man verder nadat Gabriel Paletta zijn tweede gele kaart van de wedstrijd ontving. Na rust kregen de bezoekers opnieuw een domper te verwerken. Juraj Kucka wist binnen zes minuten twee gele kaarten te pakken en kon eveneens voortijdig vertrekken.



De ploeg bleef met negen man echter op de been en mede dankzij goede reddingen van doelman Gianluigi Donnarumma kwam Bologna niet tot scoren. Milan was zelfs af en toe gevaarlijk en kreeg nog een goede kans om op voorsprong te komen. Toch was er opnieuw een tegenslag toen Andrea Poli tien minuten voor het einde geblesseerd raakte aan zijn knie. Er was al drie keer gewisseld en dus speelde de middenvelder het duel hinkend uit.



Pasalic presteerde in de slotfase het onmogelijke voor Milan. Na een solo van Gerard Deulofeu tikte hij enkele minuten voor tijd de 0-1 binnen en bezorgde zo zijn ploeg drie punten.