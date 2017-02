Derde plaats voor Vormer bij Gouden Schoen in België

22:55 – Ruud Vormer is derde geworden bij het Gala van de Gouden Schoen in België. De 28-jarige middenvelder van Club Brugge was één van de genomineerden maar zag de prijs uiteindelijk naar zijn Colombiaanse ploeggenoot José Izquierdo gaan.



Vormer is een belangrijke kracht in het elftal van Club Brugge. De afgelopen twee jaar eindigde hij de competitie met zeven doelpunten en dit seizoen staat de aanvaller na 24 wedstrijden op zes. Izquierdo maakte tot nu toe één doelpunt meer dan de Nederlander.



Club Brugge viel sowieso in de prijzen tijdens het gala want trainer Michel Preud'homme werd verkozen tot Trainer van het Jaar en de supporters van de club werden uitgeroepen tot beste fans. Timmy Simons kreeg de Lifetime Achievement Award voor zijn indrukwekkende carrière. Aad de Mos viel ook in de prijzen. De Nederlander werd gekozen tot beste voetbalanalyticus.