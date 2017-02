Van den Brom: "Ik kan niks met ophef in de media"

7:38 – Op basis van de berichtgeving in de media leek het allerminst zeker dat John van den Brom zijn contract bij AZ zou verlengen, maar woensdag kwam naar buiten dat de trainer tot 2018 bijgetekend heeft in Alkmaar. Voor hemzelf was dit een minder grote verrassing dan voor de buitenwereld.



"Het kwam voor mij niet als een verrassing dat AZ met mij door wil", geeft Van den Brom aan in De Telegraaf. Hij sprak meerdere malen met directeur voetbalzaken en algemeen directeur Robert Eenhoorn. "We hebben besproken wat we zo houden en wat we de komende tijd gaan verbeteren", aldus de trainer. "De uitkomst van die gesprekken is wel de basis geweest om verder te gaan. Er is met name door de media veel ophef over dit onderwerp ontstaan, maar ik kan daar niks mee. Wij waren gewoon op een goed niveau met elkaar aan het praten."



De oud-trainer van AGOVV, ADO, Vitesse en Anderlecht is sinds de zomer van 2014 de hoofdcoach van AZ. Hij houdt er prima cijfers op na in Alkmaar: na een derde en een vierde plaats, staat de Noord-Hollandse club momenteel wel op plek zeven in de Eredivisie. "We hebben de afgelopen jaren al mooie dingen bereikt en gaan de komende tijd samen met de staf en spelersgroep de lat weer een stukje hoger leggen. Er liggen mooie uitdagingen op ons te wachten."



Ook is AZ weer door in Europa, waarin het in de knock-outfase op Olympique Lyon stuit. In het kader hiervan was Van den Brom woensdagavond met zijn assistent Leeroy Echteld aanwezig bij Lyon-Nancy. Ze zagen Memphis Depay één keer scoren in de 4-0 zege. "Het is een goede ploeg, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar ik zie altijd kansen", zegt Van den Brom over Lyon, waar Memphis dus een goede invalbeurt kende. "Hij speelde echt weer als de Memphis zoals we hem kennen van zijn tijd in Nederland", vindt de AZ-trainer.