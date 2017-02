DFB Pokal: Bayern-Schalke, Dortmund naar stuntploeg

7:50 – In de kwartfinale van de DFB Pokal staat er een heerlijk affiche op de rol. Bayern München is woensdagavond in de loting van het Duitse bekertoernooi gekoppeld aan Schalke 04. Daarmee komt er dus een Nederlands onderonsje tussen Arjen Robben en Klaas-Jan Huntelaar.



Borussia Dortmund gaat in de kwartfinale van de DFB Pokal op bezoek bij het bescheiden Sportfreunde Lotte, dat woensdagavond voor een stunt wist te zorgen tegen 1860 München. De Duitse derdeklasser hoopt thuis tegen Dortmund voor een nieuwe sensatie te kunnen zorgen. Sportfreunde Lotte schakelde eerder al Werder Bremen en Bayer Leverkusen uit.



Met Arminia Bielefeld zit er overigens ook nog een club uit de Tweede Bundesliga bij de laatste acht. Deze ploeg speelt uit tegen Eintracht Frankfurt. Hamburger SV bindt tot slot in eigen huis de strijd aan met Borussia Mönchengladbach.



De wedstrijden worden op 28 februari en 1 maart afgewerkt.



Loting kwartfinale DFB Pokal

Eintracht Frankfurt - Arminia BielefeldSportfreunde Lotte - Borussia DortmundBayern München - Schalke 04Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach